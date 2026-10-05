Ребенок провалился в двухметровую высоту: Бастрыкин поручил разобраться с травмированием мальчика в Уфе

В Уфе ребенок получил травмы на незащищенном детском объекте: глава СК запросил доклад. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о расследовании дела после травмирования девятилетнего ребенка в Уфе. Поводом стало обращение матери мальчика в информационный центр главы ведомства.

Как рассказала женщина, ее девятилетний сын получил травмы в сентябре этого года, когда находился на территории городского пространства. Ребенок играл на детском объекте, который, по данным следствия, не был оборудован необходимыми защитными ограждениями и страховочными сетками.

Во время игры мальчик упал с высоты около двух метров в отверстие, образовавшееся в конструкции объекта. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас ребенку требуется длительное лечение и реабилитация. При этом, как отмечается в сообщении Следственного комитета, это не первый подобный случай на этой площадке. В апреле этого года при аналогичных обстоятельствах травмы получила девятилетняя девочка.

По факту произошедшего следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.