В перинатальном центре Уфы за месяц родились 15 пар двойняшек

За месяц в перинатальном центре Уфы родились 15 пар двойняшек. Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы за сентябрь родились 1104 ребенка, среди них 15 пар двойняшек. Об этом сообщили в медучреждении.

Среди двойняшек оказались восемь пар девочек, две пары мальчиков и пять смешанных пар, где на свет появились брат и сестра.

В центре также рассказали о новорожденных с самыми разными весом и ростом. Самая маленькая кроха весила всего 675 граммов при росте 26 сантиметров. Самый крупный малыш родился с весом 5040 граммов и ростом 57 сантиметров.

Несмотря на такие значительные различия, в перинатальном центре подчеркнули, что каждому ребенку уделяют одинаково много внимания и заботы.

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