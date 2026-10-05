В перинатальном центре Уфы за месяц родились 15 пар двойняшек

Фото: Артем КИЛЬКИН.
В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы за сентябрь родились 1104 ребенка, среди них 15 пар двойняшек. Об этом сообщили в медучреждении.
Среди двойняшек оказались восемь пар девочек, две пары мальчиков и пять смешанных пар, где на свет появились брат и сестра.
В центре также рассказали о новорожденных с самыми разными весом и ростом. Самая маленькая кроха весила всего 675 граммов при росте 26 сантиметров. Самый крупный малыш родился с весом 5040 граммов и ростом 57 сантиметров.
Несмотря на такие значительные различия, в перинатальном центре подчеркнули, что каждому ребенку уделяют одинаково много внимания и заботы.
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