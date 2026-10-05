Советскую площадь в Уфе открыли после ремонта

Движение на Советской площади Уфы вернули в штатный режим. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ремонт на Советской площади в Уфе завершен, и с 18.00 5 октября движение общественного транспорта здесь восстановили по обычным схемам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Башавтотранс».

После окончания работ автобусы маршрутов №234, 31, 13, 57 и 51/51а снова будут следовать по утвержденным маршрутам. Сейчас Советская площадь полностью открыта для движения всех видов транспорта.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок по городу.

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