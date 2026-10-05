Владимир Гарцунов из Башкирии сыграл бандита в сериале с Вдовиченковым

Звезда «Трудных подростков» из Башкирии сыграл бандита в новом сериале. Фото: ТНТ.

Актер из Башкирии Владимир Гарцунов сыграл в новой криминальной 16-серийной комедии телеканала ТНТ «Вор в загоне» (16+). Премьера сериала состоится 5 октября в 20.00.

Главные роли в комедии исполнили Владимир Вдовиченков, Денис Власенко и Елизавета Кононова. По сюжету московский психолог Антон приезжает в Усть-Байкальск, чтобы познакомиться с родителями своей беременной возлюбленной Полины. Ее отец МихПет оказывается не только суровым предпринимателем, но и одним из главарей местной ОПГ, причем мужчина страдает от тревожного расстройства.

Антон пытается помочь будущему тестю справиться с паническими атаками, однако постепенно оказывается втянут в криминальные разборки. Его мягкий характер и профессиональные знания в области психологии неожиданно становятся главным инструментом в противостоянии с преступниками.

Помимо Вдовиченкова, Власенко и Кононовой, в сериале сыграли Сергей Романович, Ольга Медынич, Юлия Александрова, Сергей Степин, Валерий Баринов и Жаргал Бадмацыренов. В проекте также появился Владимир Гарцунов, уроженец закрытого города Межгорья в Башкирии. Зрителям он знаком по сериалам «Трудные подростки», «Стрим» и другим проектам. В новой комедии ТНТ актер исполнил роль бандита Шварца.

До актерской карьеры Гарцунов серьезно занимался футболом и собирался связать со спортом свою дальнейшую жизнь. Однако травма колена заставила его отказаться от этой мечты. Во время продолжительной реабилитации Владимир заинтересовался творчеством, начал участвовать в школьных конкурсах и стал заниматься в уфимской театральной студии «Пауза».

В 2014 году он окончил Уфимский государственный институт искусств имени Исмагилова и переехал в Москву. Сейчас в фильмографии актера более 30 проектов. Его запоминающаяся внешность часто становится причиной предложений сыграть хулиганов и жестких персонажей, однако в последние годы Гарцунов постепенно расширяет привычное амплуа и пробует себя в более зрелых драматических образах.

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