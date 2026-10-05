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НовостиОбщество5 октября 2026 12:30

В воздухе Уфы обнаружили превышение концентрации трех вредных веществ

Сероводород, изопропилбензол и этилбензол превысили норму в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе дважды за несколько дней выявляли загрязнение воздуха.

В Уфе дважды за несколько дней выявляли загрязнение воздуха.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Уфе 2 и 4 октября специалисты выявили повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

2 октября на улице Ульяновых, 57 приборы зафиксировали повышенную концентрацию сразу двух веществ - сероводорода и изопропилбензола. В обоих случаях показатели оказались выше установленной нормы в 1,4 раза.

Еще один случай выявили 4 октября. В воздухе Уфы обнаружили этилбензол, концентрация которого также превышала нормативный показатель в 1,4 раза.

Всего за два дня специалисты зафиксировали превышение нормы по трем веществам - сероводороду, изопропилбензолу и этилбензолу.

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