В воздухе Уфы обнаружили превышение концентрации трех вредных веществ

В Уфе дважды за несколько дней выявляли загрязнение воздуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Уфе 2 и 4 октября специалисты выявили повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

2 октября на улице Ульяновых, 57 приборы зафиксировали повышенную концентрацию сразу двух веществ - сероводорода и изопропилбензола. В обоих случаях показатели оказались выше установленной нормы в 1,4 раза.

Еще один случай выявили 4 октября. В воздухе Уфы обнаружили этилбензол, концентрация которого также превышала нормативный показатель в 1,4 раза.

Всего за два дня специалисты зафиксировали превышение нормы по трем веществам - сероводороду, изопропилбензолу и этилбензолу.

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