Хабиров поздравил педагогов Башкирии и поблагодарил их за труд

В День учителя Радий Хабиров рассказал о поддержке педагогов в Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил педагогов республики с Днем учителя и поблагодарил их за ежедневный труд, терпение и заботу о детях.

По словам главы региона, этот праздник дает возможность сказать спасибо учителям за знания и умения, которые они передали уже взрослым поколениям и продолжают передавать современным школьникам. Хабиров отдельно отметил мудрость педагогов, их тепло и любовь к ученикам.

Глава республики подчеркнул, что теперь выросшее поколение должно в свою очередь заботиться об учителях. В Башкирии действуют меры поддержки молодых педагогов, а также преподавателей, чьи ученики показывают высокие результаты на ЕГЭ и олимпиадах.

Отдельное внимание в регионе уделяют условиям работы педагогов. Несмотря на существующие сложности, в Башкирии продолжается строительство и ремонт школ, в том числе в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Еще одним направлением остается повышение престижа учительской профессии.

Особый статус педагога в России закрепил указом президент Владимир Путин. В Башкортостане при этом разработали дополнительные меры поддержки работников сферы образования.

Радий Хабиров назвал педагогов опорой Башкирии и страны. Он отметил, что учителя не ограничиваются передачей знаний, а помогают детям находить правильные ориентиры, формируют ценности, которые остаются с человеком на всю жизнь, и воспитывают настоящих патриотов.

Глава Башкирии поблагодарил педагогов за их работу и выразил им низкий поклон.

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