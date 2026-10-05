Проверку системы оповещения в Башкирии перенесли на 9 октября

Проверку системы оповещения в республике сдвинули на два дня. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Жителей Башкирии предупредили о проверке системы оповещения. Она пройдет 9 октября, а не 7-го, как планировали изначально. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Новый график утвердил председатель правительства России. 9 октября с 10:00 до 11:00 по местному времени по всей стране, включая Башкортостан, включат электросирены и громкоговорители. Жители и гости республики услышат сигнал «Внимание всем!». Сирены будут работать примерно три минуты.

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