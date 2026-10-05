Правительство Башкирии рассмотрит бюджет и развитие региона до 2029 года

Кабмин Башкирии в конце года займется бюджетом, инфраструктурой и поддержкой семей. Фото: Рустем АХУНОВ.

Правительство Башкирии в четвертом квартале 2026 года рассмотрит широкий круг вопросов, включая бюджет республики на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. План работы кабмина утвердил исполняющий обязанности премьер-министра региона Александр Шельдяев, соответствующий документ оказался в распоряжении «Башинформа».

В числе основных вопросов - прогноз социально-экономического развития Башкирии на 2027 год и ближайшие два года, а также бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Отдельное внимание правительство уделит результатам реализации национальных проектов за девять месяцев 2026 года. На заседаниях также планируется обсудить строительство социальных и инженерных объектов, работу центров «Семья», поддержку многодетных семей, социальный налоговый вычет за занятия спортом и вопросы финансовой грамотности.

В план работы вошли и вопросы дорожного хозяйства. В частности, кабмин рассмотрит содержание, ремонт и строительство дорог в 2026-2028 годах. Также планируется обсудить инфраструктурные проекты с использованием казначейских кредитов, модернизацию коммунальной инфраструктуры и благоустройство.

В экономическом блоке повестки - подведение итогов года в агропромышленном комплексе, развитие рынка газомоторного топлива, реализация пилотных проектов с использованием искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг, состояние потребительского рынка и развитие туризма.

Не обойдут вниманием и подготовку к Новому году. В частности, в плане работы правительства значится проверка зимних аттракционов и горок.

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