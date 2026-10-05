В Уфе 5 октября начали подключать к теплу многоквартирные дома

Уфимцам сообщили о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Уфе 5 октября начали подавать тепло в многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Социальные учреждения в столице Башкирии начали подключать к отоплению еще на прошлой неделе. Тепло подавали в детские сады, школы и медицинские учреждения.

Теперь отопление начали включать в жилом фонде. В случае возникновения вопросов, связанных с подачей тепла, жители Уфы могут обратиться в ситуационный центр ЕДДС по телефону 8 (347) 277-09-11.

Также по вопросам отопления можно связаться с МУП УИС по номеру 8-800-250-52-80 или с «БашРТС» по телефону 8-800-511-30-15.

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