В Уфе на несколько дней ограничат движение из-за празднования Дня республики

В Уфе заранее перекроют несколько улиц из-за праздничных мероприятий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Уфе в ближайшие дни введут ряд ограничений для автомобилистов, связанных с мероприятиями ко Дню республики. Часть улиц перекроют еще до самого праздника, сообщили в городской администрации.

С 22.00 8 октября до 1.00 10 октября полностью закроют для проезда улицу Тукаева на участке от Дома правительства Башкирии до улицы Советской. В этот же период движение ограничат на улице Советской - от улицы Заки Валиди до Тукаева.

Кроме того, временные ограничения коснутся крайней правой полосы улицы Заки Валиди вдоль парка имени В.И. Ленина. Участок от улицы Карла Маркса до Советской понадобится для проведения торжественного открытия парка после реконструкции.

Отдельные перекрытия предусмотрены в связи с другими праздничными мероприятиями. 8 октября с 6.00 до 13.00, а также 9 октября с 8.30 до 12.00 ограничат движение по улице Театральной. Там будут готовить и проводить торжественное посвящение учащихся в «шаймуратовцы».

9 октября с 16.00 до 19.00 ограничения введут на крайней правой полосе по нечетной стороне улицы Коммунистической между улицами М. Хисматуллина и Дорофеева. На этом участке состоится церемония открытия памятника Мидхату Шакирову.

Еще одно ограничение будет связано с церемонией возложения цветов. С 23.00 10 октября до 11.00 11 октября на верхней площадке Монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции будет недоступна парковка. Ограничения необходимы для подготовки и проведения мероприятия.

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