Уфимец выиграл суд против «АвтоВАЗа»: это удалось из-за неуказанной в инструкции особенности Lada Vesta

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Житель Уфы вернул более 1,6 миллиона рублей, потраченных на Lada Vesta, которая постоянно выходила из строя. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии.

В августе 2024 года мужчина купил машину в автосалоне ООО «УК «ТрансТехСервис», но она начала регулярно выходить из строя. Гарантийный ремонт у дилера не помог, а на требование расторгнуть договор и вернуть деньги салон ответил отказом. Покупатель обратился в Октябрьский районный суд Уфы, и его интересы представил Роспотребнадзора.

Специалисты подготовили экспертное заключение и указали на нарушение статьи 10 закона «О защите прав потребителей». Выяснилось, что производитель, АО «АвтоВаз», не предупредил в инструкции о важной особенности: если повторно запустить двигатель без пятисекундной паузы, блокируется рулевой механизм. Покупатель об этом не знал и не мог правильно пользоваться автомобилем.

Суд поддержал позицию Роспотребнадзора. Инстанция расторгла договор купли-продажи и взыскала с АО «АвтоВаз» полную стоимость машины – 1 570 000 рублей. Кроме того, мужчине выплатили 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей на оплату юридических услуг.

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