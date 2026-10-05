Уфимец устроил пожар в жилом доме: в это время в здании были 17 детей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В Уфе суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который поджег квартиру жены в многоэтажном доме. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В минувшем январе из-за давней неприязни к супруге он устроил пожар в ее квартире на улице Летчика Кобелева. Пока огонь тушили, из здания эвакуировали 60 жителей, в том числе 17 несовершеннолетних. Причиненный ущерб оценивают в более чем миллион рублей.

Уфимец полностью признал вину и возместил весь ущерб. Калининский районный суд признал его виновным по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Инстанция назначила ему 2,5 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

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