«Ъ-Уфа»: уголовные дела против Мавлиева передали в Москву

Фото: Рустем АХУНОВ.

Уголовные дела против бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева теперь будут расследовать в Москве. Об этом рассказало издание «Ъ-Уфа».

В конце апреля его задержали по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 миллиона рублей и еще одного участка в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. Кроме того, ему вменяют получение 10 миллионов рублей взятки от представителя строительной компании. Еще 31 миллион рублей он собрал с рекламных агентств в некоммерческий Общественный фонд развития города – на эти деньги купили премиальный Lexus.

Недавно Мавлиев стал фигурантом еще двух расследований: о сборе компромата на главу Башкирии Радия Хабирова и о незаконном использовании автопарка мэрии Уфы судьями Верховного суда республики.

Свою вину экс-градоначальник не признает.

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