Работать начнем во вторник: в Башкирии грядут праздничные трехдневные выходные

В Башкирии следующая рабочая неделя начнется со вторника: 12 октября станет выходным в связи с Днем Республики. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда региона.

День Республики, 11 октября, в этом году выпал на воскресенье, поэтому выходной перенесли на понедельник. Работники с пятидневной рабочей неделей отдохнут три дня подряд – 10, 11 и 12 октября. У тех, кто работает по шестидневному графику, выходными станут 11 и 12 октября, а суббота 10 октября будет сокращенной, потому что предшествует празднику.

Некоторые работодатели считают, что региональных праздников нет в статье 112 Трудового кодекса, поэтому уфимские филиалы московских и других компаний 12 октября должны работать. Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова пояснила, что это не так.

Трудовые отношения, по ее словам, регулируют не только Трудовой кодекс и федеральные законы, но и законы регионов с нормами трудового права – об этом прямо говорит статья 5 Трудового кодекса. Региональные законы могут устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни, это предусмотрено частью первой статьи 6. Такой закон действует и в республике: «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» от 27 февраля 1992 года. Поэтому, если обособленное подразделение организации находится на территории республики, работодатель обязан дать сотрудникам выходной 12 октября.

Привлечь человека к работе в выходной можно только с его письменного согласия. За такой труд платят в двойном размере или предоставляют другой день отдыха. Если нет приказа и письменного согласия, сотрудник вправе отказаться выходить на работу.

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