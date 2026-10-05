Стабильное, но тяжелое состояние: стало известно о самочувствии 17-летней девушки из Башкирии, выжившей в резне и поджоге

Фото: Соцсети

17-летняя жительница Сибая, пострадавшая после нападения с ножом и поджога, остается в стабильном тяжелом состоянии. Девушка продолжает лечение в Республиканской детской клинической больнице в Уфе. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, – заверил руководитель ведомства.

Трагедия произошла неделю назад. Вечером 28 сентября 19-летний студент сибайского колледжа напал на девушку с ножом в своей квартире и поджег жилье. Она выбралась из горящей квартиры, и ее в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Сам молодой человек умер от ожогов.

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