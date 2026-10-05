Все еще в тяжелом состоянии: Минздрав рассказал о пострадавшей в пожаре в стерлитамакском ТЦ

Фото: Алиса ТИТКО.

Пострадавшая при пожаре в торговом центре Стерлитамака остается в тяжелом состоянии, но врачи отмечают положительную динамику. Женщине все еще походит лечение в ожоговом центре уфимской городской клинической больницы №18. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Пожар в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» произошел на позапрошлой неделе – 22 сентября. В здании произошло короткое замыкание, после чего вспыхнул огонь. Погибли четыре женщины, еще пятеро пострадали. Четырех из них уже выписали из больницы.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание небезопасных услуг». Пока единственный фигурант расследования – владелец торгового центра Сергей Родионов. Следствие считает, что он не обеспечил соблюдение мер безопасности в комплексе. Суд на два месяца отправил предпринимателя в следственный изолятор.

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