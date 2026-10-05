Ушли на природу и пропали: в Башкирии завершились поиски двух мужчин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Башкирии за сутки потерялись двое мужчин. Подробности рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о людях, которые потерялись на природе. В Стерлитамакском районе в лесу заблудился мужчина. В Илишевском районе потерялся мужчина, который приехал на рыбалку.

– К счастью, обоих нашли. Медицинская помощь никому не потребовалась, – сообщает ГК ЧС.

В комитете напомнили правила для тех, кто идет в лес или к воде. Нужно взять заряженный телефон, рассказать близким маршрут и время возвращения, надеть яркую одежду, чтобы было видно издалека, и не заходить далеко в незнакомую местность.

– На воде надевайте спасательный жилет. Учитывайте погоду – осенью быстро темнеет, возможны дожди, туман, похолодание и снег. Если потерялись – звоните 112 и оставайтесь на месте. Берегите себя и своих близких! – призвали в чрезвычайном ведомстве.

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