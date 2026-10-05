Молодой человек жестоко зарезал в Башкирии мужчину: правосудие настигнет спустя 15 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Салавате в суд направили дело об убийстве, которое случилось 15 лет назад. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, в октябре 2011 года обвиняемый, которому сейчас 33 года, приехал в Салават и на улице познакомился с мужчиной. Спустя время оба уже выпивали в квартире потерпевшего, и между ними вспыхнула ссора. Гость несколько раз ударил хозяина рукой по голове, а потом не менее двух раз ударил его ножом в спину. Потерпевший скончался на месте от обильной кровопотери.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», все материалы передали в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу. Почему правосудие настигнет мужчину лишь спустя столько лет – не уточняется.

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