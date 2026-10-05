В Уфе неизвестные выкинули из окна двух кошек: полиция ищет причастных

Фото: Соцсети

В Уфе неизвестные выбросили из окна двух кошек во дворе дома №21 на улице Мушникова. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Полицейские нашли видео с этим ЧП вчера во время мониторинга интернета. Происшествие зарегистрировали в отделе уфимской полиции №1. Сейчас сотрудники устанавливают личности причастных и опрашивают возможных очевидцев.

– По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, – заявили в МВД.

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