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НовостиПроисшествия5 октября 2026 6:25

Крупная афера с грузовиками: в Башкирии коммерческий директор похитил десятки миллионов

Жителя Башкирии осудили за мошенничество на 34 миллиона рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Белебее суд вынес приговор местному жителю, который обманом присвоил 19 грузовых автомобилей и 11 полуприцепов. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Мужчина работал коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью. В 2015 и 2019 годах он обманом завладел документами на технику, которая принадлежала владельцам компании. Затем он составил фиктивные договоры купли-продажи и акты приема-передачи с поддельными подписями собственников и покупателей и поставил транспорт на государственный учет. Присвоенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Ущерб, по оценкам, превысил 34 миллиона рублей.

Подсудимый вину не признал, но суд признал его виновным по статье «Мошенничество». Инстанция назначила ему девять лет колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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