Непогода на дорогах Башкирии: на федеральной трассе продлили ограничение движения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Башкирии продлили ограничение движения для грузовых и пассажирских автомобилей на дороге Уфа – Инзер – Белорецк, а на двух других участках его сняли. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня, 5 октября, с 05:30 ограничение действовало сразу на трех региональных трассах: Уфа – Инзер – Белорецк, Белорецк – Учалы – Миасс и Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. Причина – снег, ветер, гололед и плохая видимость. Сначала движение планировали возобновить к 10:00.

С 10:00 ограничение сохранили на участке Уфа – Инзер – Белорецк с 67-го по 222-й километр, в Архангельском и Белорецком районах. Здесь оно продлится ориентировочно до 13:00.

На остальных участках движение разрешили с 10:00. Это дорога Белорецк – Учалы – Миасс с 1-го по 159-й километр в Белорецком и Учалинском районах, а также трасса Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск с 222-го по 275-й километр в Белорецком и Абзелиловском районах.

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