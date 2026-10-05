Жительница Башкирии чудом выжила после нападения с ножом ревнивца-сожителя: недавно ему вынесли приговор

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Стерлитамаке суд признал виновным местного жителя в нападении с ножом на сожительницу. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Все произошло в сентябре прошлого года. Мужчина был дома с сожительницей и детьми, и в какой-то момент между ним и женщиной на почве ревности вспыхнул конфликт. Он схватил на кухне нож и ударил потерпевшую не менее двух раз – в область живота и в правое бедро.

– Пострадавшая смогла оказать активное сопротивление, ее здоровью причинен тяжкий вред, – рассказали в надзорном ведомстве.

Обвиняемый признал вину, и суд осудил его по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Инстанция с учетом позиции государственного обвинителя назначила ему 4 года колонии общего режима.

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