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НовостиОбщество4 октября 2026 4:00

Уфимцы увидят Марс, Луну и Юпитер в ночном небе

Марс и Луна взойдут почти одновременно после полуночи
Дарья КИНЗИКЕЕВА
После полуночи уфимцы смогут разглядеть Марс и Луну.

После полуночи уфимцы смогут разглядеть Марс и Луну.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В ночь на 5 октября жители Уфы смогут полюбоваться сразу тремя светилами. О предстоящем зрелище рассказали в городском планетарии.

Чтобы увидеть Марс, Луну и Юпитер, нужно дождаться полуночи. Марс появится над горизонтом в созвездии Рака. Рядом с ним, чуть выше и правее, встанет Луна. А самой яркой точкой на небосклоне окажется Юпитер.

В планетарии уточнили, что Луна будет убывающей и взойдет почти одновременно с Марсом. Солнце осветит лишь 34% лунного диска, поэтому она будет выглядеть как серп.

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