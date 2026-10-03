Участница уфимской этно-группы AY YOLA вышла замуж. Фото из социальных сетей коллектива.

Солистка уфимской группы AY YOLA Адель вышла замуж. Ее избранником стал Алексей Хаиров. Фотографией у дверей ЗАГСа поделились в соцсетях музыкального объединения.

Трио AY YOLA появилось в начале 2025 года. В его составе - Руслан Шайхитдинов (DJ Север, клавишные и бас-гитара), его дочь Адель Шайхитдинова (вокал) и Ринат Рамазанов, лидер этно-группы «Аргымак». Репертуар коллектива посвящен башкирскому эпосу «Урал-батыр».

В январе 2026 года группа из Башкирии AY YOLA получила премию «Прорыв года» от Russian World Music Awards. Это профессиональная награда в России в области этнической музыки, победителей которой определяет международное жюри.

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