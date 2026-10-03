«Внимание всем!»: в Башкирии 7 октября проверят систему оповещения

В Башкирии пройдет проверка системы оповещения с запуском сирен. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

7 октября в Башкирии проведут проверку региональной системы оповещения населения. В течение часа в республике будут звучать сирены и громкоговорители, сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Проверка пройдет с 10:00 до 11:00. В это время запустят сирены, громкоговорители, а также подадут сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Жителей республики просят учитывать, что звуки сирен и сообщения громкоговорителей 7 октября будут связаны именно с плановой проверкой системы оповещения.

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