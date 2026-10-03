В Уфе ограбили сторожа стройки

За нападение на сторожа жилого комплекса в Уфе задержали 45-летнего мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Уфе раскрыли разбойное нападение на сторожа строящегося жилого комплекса. Подозреваемого задержали, сообщили в МВД по Башкирии.

Потерпевшим оказался 64-летний охранник объекта на улице Ахметова. Ночью к его будке постучал нетрезвый мужчина. Внутрь его не пустили, тогда гость вытащил раскладной нож и принялся угрожать убийством. Со стола он схватил личный телефон сторожа и рабочий аппарат предприятия, после чего скрылся.

Полицейские вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался 45-летний житель Уфы. При досмотре у него обнаружили один из украденных телефонов. Мужчина признался, что раньше работал на этой стройке. В состоянии опьянения он пришел к сторожке, увидел на столе телефоны и решил их украсть, чтобы купить еще алкоголя. Второй аппарат он потерял, когда убегал.

По факту возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемый заключен под стражу.

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