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НовостиОбщество3 октября 2026 14:00

Спасатели Башкирии предупредили о гололедице на дорогах

Ночью в Башкирии похолодает до -9
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе 4 октября пройдет мокрый снег с дождем.

В Уфе 4 октября пройдет мокрый снег с дождем.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Спасатели Башкирии предупредили о непогоде в республике 4 октября. По данным Башгидромета, ожидается облачная погода, ночью с прояснениями.

Пройдут небольшие осадки: снег будет переходить в мокрый снег и дождь, местами до умеренных. В отдельных районах возможен гололед, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный и западный, 3-8 метров в секунду. Ночью температура составит +1...-4, при прояснениях до -9, днем +3...+8.

В Госкомитете республики по ЧС отметили, что на отдельных участках дорог возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

В Уфе завтра также облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдут небольшие дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 3-8 метров в секунду. Ночью около 0, при прояснениях до -4, днем +4...+6.

Водителям рекомендуют держать дистанцию. Тормозить на гололеде нужно максимально плавно, советуют спасатели.

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