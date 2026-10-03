В Башкирии 39-летний мужчина пытался убить сожительницу несколькими ударами ножа

В Благовещенске мужчина не смог довести до конца попытку убийства сожительницы.

В Благовещенске Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство своей 42-летней сожительницы. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, сообщили в Следственном управлении СК России по РБ.

По версии следствия, нападение произошло утром 2 октября в квартире на улице Братьев Першинных. Между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, во время которого он несколько раз ударил женщину ножом в область туловища.

Довести задуманное до конца подозреваемый не смог. По данным следствия, потерпевшая оказала ему сопротивление, после чего нападение прекратилось.

Женщину госпитализировали, сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Предполагаемое орудие преступления следователи изъяли.

Мужчину после произошедшего задержали сотрудники Росгвардии и доставили в следственный отдел. С ним уже провели первоначальные следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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