В Башкирии мужчина насмерть сбил 49-летнюю женщину и скрылся

В Башкирии задержали мужчину, сбившего женщину и уехавшего с места.

В селе Павловка Нуримановского района Башкирии погибла женщина. Ее сбил автомобиль. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, трагедия произошла в полночь на улице Графитовой.

По предварительной информации, за рулем находился неизвестный. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте, не дождавшись скорой.

Сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали водителя. Им оказался 59-летний мужчина, управлявший «Хавал Джулиан». На него составили протоколы по двум статьям КоАП: за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (часть 1 статьи 12.26) и за оставление места ДТП (часть 2 статьи 12.27).

Расследование продолжается. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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