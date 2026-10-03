Более 1 млн рублей похитили при организации питания детей в лагерях в Башкирии

Экс-начальницу управления образования Бирского района лишили должности за утрату доверия. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Бывшего руководителя МКУ «Управление образования Бирского района» в Башкирии уволили по основанию «утрата доверия». Добиться изменения формулировки прекращения трудовых отношений прокуратуре удалось через суд.

История связана с организацией питания детей в лагерях дневного пребывания. Как установила проверка, в 2025 году начальник районного управления образования распорядилась, чтобы директора школ заключили договоры с ООО «Общепит».

По условиям этих договоров горячее питание для детей предусматривалось на каждый день оздоровительной кампании. В документы включили также выходные и праздничные дни. При этом пришкольные лагеря в районе в эти дни не работали, поскольку были открыты только по будням.

В результате, согласно материалам проверки, из-за противоправных действий было похищено более 1 млн рублей.

После выявленных нарушений прокуратура обратилась к главе администрации района с представлением. Однако руководитель муниципального учреждения вскоре уволилась по собственному желанию.

Прокуратура сочла такое основание прекращения трудовых отношений ненадлежащим и решила оспорить его в суде. Ведомство потребовало изменить основание и формулировку увольнения.

Суд встал на сторону прокуратуры и признал ее требования обоснованными. В результате запись об увольнении была изменена: вместо ухода по собственному желанию основанием прекращения трудовых отношений стала утрата доверия.

На этом история для бывшего руководителя управления образования не закончилась. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого она является. В отношении коммерсанта по этому делу уже вынесен приговор.

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