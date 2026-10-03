Пенсионера из Уфы запугали уголовным делом и выманили 2,5 млн рублей

Лжесотрудники ФСБ обвинили уфимца в финансировании терроризма и забрали его сбережения. Фото: Даниил ОПАРИН.

Житель Уфы лишился около 2,5 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. 65-летнего мужчину убедили, что от его имени якобы проводилась операция, связанная с финансированием терроризма, а затем предложили передать накопления на «безопасное хранение». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Первой с пенсионером связалась женщина в мессенджере. Она представилась его бывшей коллегой и предупредила, что вскоре мужчине позвонят из ФСБ. По ее словам, разговор должен был касаться информационной безопасности.

После этого уфимцу действительно позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он сообщил пенсионеру, что от его имени якобы был сделан денежный перевод на спонсирование терроризма. Собеседник заявил, что из-за этого мужчине может грозить уголовная ответственность.

Затем в разговоре появился еще один «специалист» - на этот раз якобы сотрудник Центробанка. Вместе злоумышленники убедили пенсионера, что ситуацию еще можно исправить и избежать наказания.

Для этого мужчине предложили передать свои деньги на сохранение. Уфимец последовал указаниям мошенников и встретился с их курьером, которому отдал около 2,5 млн рублей. Эти средства пенсионер собирал в течение нескольких лет.

Когда мужчина позже приехал в здание ведомства, чтобы лично разобраться в ситуации, настоящие сотрудники сообщили ему, что он стал жертвой мошеннической схемы. Пенсионеру рекомендовали обратиться в полицию.

В результате по факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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