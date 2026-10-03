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НовостиОбщество3 октября 2026 10:00

В Башкирии спасатели нашли мужчину, который потерялся в лесу

В Кугарчинском районе спасатели разыскали пропавшего в лесу мужчину
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Потерявшегося в лесу жителя Башкирии передали родственникам.

Потерявшегося в лесу жителя Башкирии передали родственникам.

В Кугарчинском районе Башкирии спасатели нашли мужчину, который потерялся в лесу. Сообщение об этом поступило в Центр обработки вызовов системы-112 Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Житель деревни Азнагулово отправился в лес, но заблудился. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно выехали на поиски и обнаружили мужчину примерно в трех километрах от населенного пункта.

Медицинская помощь найденному не потребовалась. Спасатели передали его родственникам.

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