Кафе и рестораны Башкирии заработали более 51 млрд рублей

Оборот общепита Башкирии вырос на 4% за восемь месяцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Оборот общественного питания в Башкирии за январь-август 2026 года достиг 51,2 млрд рублей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные Росстата изучил РБК Уфа.

В августе выручка кафе и ресторанов республики превысила июльскую на 0,7%, а августовский показатель 2025 года - на 10,7%.

В Приволжском федеральном округе оборот общепита за восемь месяцев составил 465,9 млрд рублей, прибавив 4,5% к прошлому году. Августовский результат оказался на 2,1% выше июльского и на 5,5% больше уровня августа 2025 года.

Рост оборота в годовом выражении зафиксировали в 13 из 14 регионов округа. Снижение показателя отмечено только в Пермском крае - на 4%. Самый заметный рост показали Марий Эл (+13,8%), Оренбургская (+9,8%) и Ульяновская (+9,6%) области.

По выручке кафе и ресторанов в денежном выражении в ПФО лидирует Самарская область с 75,5 млрд рублей, на втором месте Татарстан с 72,9 млрд рублей. Башкирия замыкает тройку лидеров. Самые скромные показатели в округе у Мордовии (9,6 млрд рублей), Марий Эл (13,1 млрд) и Ульяновской области (12,2 млрд).

В целом по стране оборот общественного питания за январь-август составил почти 4 трлн рублей. За год он вырос на 5,9%. В августе показатель превысил июльский на 2,1%, а август 2025 года - на 3,4%.

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