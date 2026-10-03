Таурин и левомеколь взлетели в цене в Башкирии

Таурин, троксерутин и левомеколь возглавили рост цен в Башкирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Большинство популярных лекарств и медицинских товаров в Башкирии за год подорожало. Росстат сравнил цены за июль 2025 года и июль 2026 года.

Лидером по росту стал таурин (4%, 5 мл). Его цена выросла на 24,98% - с 44,51 до 55,63 рубля. Второе место у троксерутина в виде геля для наружного применения (2%, 40 г): +22,99%, с 229,52 до 282,29 рубля. Третью строчку занял левомеколь (мазь, 40 г) с показателем +15,19%: 232,33 рубля год назад против 267,61 в июле 2026 года.

Заметно прибавили в цене ацетилсалициловая кислота (+14,51%), активированный уголь (+11,7%), лоперамид (+10,94%) и вата отечественная (+10,89%).

Умеренный рост показали валидол (+10,52%), амброксол (+7,79%), нимесулид (+7,46%), йод (+6,72%), корвалол (+6,54%), панкреатин (+3,82%) и бисопролол (+1,14%).

Некоторые товары, наоборот, подешевели. Бинт потерял 13,34% - с 45,81 до 39,70 рубля. Корректирующие очки упали в цене на 5,79%, аппарат для измерения артериального давления - на 2,62%.

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