44-летний мужчина погиб в аварии под Уфой

Фото: ГАИ по РБ

Под Уфой произошла авария, в которой погиб человек. Трагедия случилась вечером 2 октября на 45-м километре Западного обхода Уфы, в Кушнаренковском районе.

По предварительной информации, 44-летний мужчина за рулем «Ниссан Жук» направлялся из Благовещенска в Уфу. Во время обгона его машина столкнулась с «Мицубиси», которой управлял 62-летний водитель.

От полученных травм водитель «Ниссан Жук» скончался на месте еще до приезда медиков. Сейчас на месте работают следователи и оперативники, они выясняют все обстоятельства случившегося.

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