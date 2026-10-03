В Бурзянском районе назначили нового и. о. главы

Бывший управляющий делами возглавил Бурзянский район. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Бурзянский район Башкирии получил нового руководителя. Исполняющим обязанности главы муниципалитета стал Айнур Кутушев. Информацию подтвердили в самом районе ИА «Башинформ».

Кутушев будет управлять районом до того момента, пока Совет района не выберет нового главу по результатам конкурса.

Новый руководитель родился в Белорецком районе, учился в БашГУ. В администрацию Бурзянского района он пришел в январе 2025 года на должность управляющего делами. С февраля по сентябрь 2026 года исполнял обязанности первого заместителя главы, а с 1 октября стал первым замглавы района.

Прежний глава Бурзянского района Рамиль Абдуллин теперь исполняет обязанности руководителя Ишимбайского района. Абдуллин возглавлял администрацию Бурзянского района с октября 2024 года два года. За это время он занимался решением важных для жителей вопросов и развитием социальной инфраструктуры. Основными направлениями его работы были благоустройство, туризм и инвестиции, поддержка местных инициатив и культура. В числе приоритетов также были содержание дорог и безопасность водителей и пешеходов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.