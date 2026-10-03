57 водителей отстранили от управления в Башкирии за сутки

За сутки в Башкирии поймали 57 водителей в состоянии опьянения. Фото: Ольга ЮШКОВА.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии сотрудники ГАИ зафиксировали более 1200 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Особое внимание уделили нетрезвым водителям. От управления транспортом отстранили 57 человек, находившихся в состоянии опьянения. Восемь из них сели за руль пьяными повторно - теперь им грозит уголовная ответственность.

Севастьянов обратился к жителям республики с просьбой не проходить мимо грубых нарушителей. Если человек стал свидетелем того, как нетрезвый водитель собирается ехать, об этом нужно сообщить по телефону доверия МВД по Башкирии: 8 (347) 279-32-92. По словам главного госавтоинспектора, такой звонок может спасти жизнь не только самому водителю, но и другим участникам дорожного движения.

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