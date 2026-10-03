Мать из Башкирии купила сыну мопед и оказалась на скамье подсудимых

Жительницу Мечетлинского района обвиняют в опасном подарке сыну. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Жительница Мечетлинского района Башкирии стала фигуранткой уголовного дела. Женщину обвиняют в том, что она вовлекла своего несовершеннолетнего сына в действия, опасные для его жизни. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2026 году 34-летняя женщина купила мопед и отдала его 11-летнему сыну. У мальчика не было прав на управление механическими транспортными средствами. Ребенок выезжал на дороги общего пользования, пока его не остановили сотрудники дорожно-постовой службы.

Материалы дела направлены мировому судье по Мечетлинскому району.

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