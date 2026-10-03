Трасса М-5 в Башкирии снова открыта после снегопада

С 8 утра трасса М-5 в Башкирии работает в обычном режиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Движение по федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии возобновили. Об этом сообщили в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. Ограничения сняли в 8:00 по местному времени 3 октября 2026 года.

Речь идет об участке с 1480 по 1548 километр - от Уфы до Иглинского района. Накануне вечером, 2 октября, проезд здесь пришлось закрыть с 19:30. Причиной стали плохие погодные условия: снег и мокрый снег.

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