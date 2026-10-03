За 600 тысяч рублей в Башкирии продают ферму площадью 1654 квадрата

В Башкирии ищут покупателя на ферму из крупнопанельных блоков. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Бакалинском районе Башкирии муниципальная ферма выставлена на электронный аукцион. Объект находится на землях Старокостеевского сельсовета. Информацию о торгах приводит UfaTime.ru.

Покупателю предлагают здание фермы, построенное в 1996 году, и участок в селе Казанчи. Площадь постройки - 1654,2 квадратных метра. Стены сложены из крупнопанельных блоков, перекрытия деревянные, полы грунтовые, отделка простая. Коммуникаций в здании нет: ни водопровода, ни канализации, а отопление демонтировано. Земельный участок занимает 5 563 квадратных метра. Его можно использовать как для сельхознужд, так и для обслуживания фермы.

Торги стартуют с 600 тысяч рублей. Заявки принимают до 13 октября через АО «Единая электронная торговая площадка». Ранее в республике выставляли на продажу овощехранилище за 700 тысяч рублей.