Сельхозярмарки в Башкирии продлятся до 4 октября

В Башкирии открыли 70 площадок для сельхозярмарок. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Башкирии продолжаются осенние сельскохозяйственные ярмарки, где жители республики могут купить продукты у аграриев и пчеловодов. Торговля началась 2 октября и продлится до воскресенья, 4 октября. За это время ярмарки будут работать в 42 городах и районах региона.

Как сообщили в Министерстве торговли и услуг Башкирии, для проведения торгов организовали 70 площадок. На них фермеры и пчеловоды предлагают свежие продукты, в том числе овощи и мед. Адреса ярмарочных площадок и контактные данные размещены на сайте ведомства.

В Уфе приобрести продукты можно сразу на нескольких площадках. Торговля проходит на участке автодороги по улице Правды - от улицы Ухтомского до улицы Новороссийской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, а также на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина.

Еще несколько ярмарок работают на улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна» на улице Ахметова, на площади перед Дворцом спорта, на площади перед Дворцом молодежи и на площади имени Серго Орджоникидзе.

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