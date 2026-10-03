В Башкирии похолодает до -5 градусов

Синоптики предупреждают Башкирию о гололеде на дорогах. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Погода в Башкирии резко испортится в ближайшие дни. Республику ждут дожди, мокрый снег и гололед. Об этом сообщает Башгидромет.

Уже сегодня местами пройдут небольшие осадки - дождь с мокрым снегом, кое-где до умеренных. Утром на отдельных участках возможен гололед. Северо-восточный ветер будет умеренным, а воздух днем прогреется лишь до +3...+8 градусов.

В воскресенье, 4 октября, осадки не прекратятся: ночью местами, а днем по всей республике ожидается дождь с мокрым снегом. В северных и восточных районах они могут оказаться умеренными. Ночью и утром местами снова гололед. Северный ветер днем местами будет порывистым. Температура ночью опустится до 0...-5, днем поднимется до +2...+7.

В понедельник, 5 октября, характер погоды сохранится: небольшие дождь и мокрый снег, по востоку до умеренных. Днем на западе республики существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами гололед. На востоке Башкирии мокрый снег налипнет на провода и деревья, там же установится временный снежный покров. Ветер северный и северо-западный, умеренный, местами с сильными порывами. Ночью столбики термометров покажут от +1 до -4, днем - от +5 до +10.