Дважды за день: в уфимском воздухе обнаружили опасную концентрацию токсичного вещества

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вчера, 1 октября, в Уфе зафиксировали превышение допустимой концентрации изопропилбензола в воздухе. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Токсичное вещество обнаружили на улице Ульяновых, 57 – дважды за день. 0В 07:00 его концентрация превысила норму в 1,6 раза, а в 19:00 – в 1,7 раза.

По другим загрязняющим веществам превышений в городе не выявили.

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