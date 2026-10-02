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НовостиОбщество2 октября 2026 17:31

Дважды за день: в уфимском воздухе обнаружили опасную концентрацию токсичного вещества

В Уфе в воздухе два раза за день фиксировали превышение изопропилбензола
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вчера, 1 октября, в Уфе зафиксировали превышение допустимой концентрации изопропилбензола в воздухе. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Токсичное вещество обнаружили на улице Ульяновых, 57 – дважды за день. 0В 07:00 его концентрация превысила норму в 1,6 раза, а в 19:00 – в 1,7 раза.

По другим загрязняющим веществам превышений в городе не выявили.

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