Жительница Башкирии купила 14-летнему сыну питбайк, и это закончилось бедой. Он тяжело пострадал в ДТП, а она оказалась на скамье подсудимых

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Башкирии суд признал виновной 44-летнюю жительницу Сибая – она отдала сыну-подростку питбайк в бесконтрольное пользование. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

В августе прошлого года женщина купила 14-летнему сыну питбайк. Навыков вождения и знаний правил дорожного движения у мальчика не было, но мать обеспечила ему свободный доступ к мотоциклу. В позапрошлом месяце подросток на высокой скорости врезался в металлический забор и получил тяжелые травмы.

Суд признал женщину виновной по уголовной статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни». Она получила 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Питбайк конфисковали в собственность государства.

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