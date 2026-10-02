В Башкирии зафиксировали опасные инфекции: пациенты заразились ими за рубежом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Башкирии за девять месяцев текущего года выявили пять завозных случаев экзотических инфекций – два случая малярии и три случая лихорадки денге. Об этом рассказала на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Елена Шакирова.

Специалист посоветовала перед поездкой в любую страну изучить, какие инфекции там встречаются. Если от них есть прививки, лучше сделать их, например от менингококковой инфекции и гепатита А. После возвращения в республику нужно месяц внимательно следить за самочувствием. При высокой температуре, слабости, недомогании или высыпаниях надо сразу обратиться к врачу и рассказать, где человек был и в какой период.

Первый рубеж защиты от завоза опасных инфекций – санитарно-карантинный контроль в международном аэропорту «Уфа». Он работает круглый год. Все пассажиры проходят термометрию, а если кому-то на борту стало плохо, медики узнают об этом заранее. При малейших подозрениях пассажира помещают в изолятор прямо в пункте пропуска и отправляют в стационар. С начала года специалисты обследовали более 400 пассажиров и приняли около 16 тысяч экипажей. Они нашли шесть человек с обычными респираторными инфекциями, а экзотических болезней на границе не выявили.

В республике отработали алгоритм на случай таких инфекций. Роспотребнадзор вместе с Министерством здравоохранения Башкирии проводит эпидемиологическое расследование и ищет всех, кто контактировал с заболевшим. Для больных развернули более 1300 инфекционных коек в Стерлитамаке, Сибае, Туймазах и Уфе. По опыту пандемии COVID-19 регион может быстро перепрофилировать другие стационары и довести число коек до 6500.

Шакирова добавила, что лабораторная диагностика в регионе развита хорошо: исследование можно провести практически на любую инфекцию. Если инфекция особо опасная, анализы берет на себя лабораторный центр.

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