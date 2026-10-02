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НовостиСпорт2 октября 2026 16:18

Второе поражение подряд: «Салават Юлаев» уступил 2:4 «Сибири»

«Салават Юлаев» проиграл 2:4 «Сибири» в матче КХЛ
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 2 октября, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Александр Першаков (забросил шайбу в ворота соперников на восьмой минуте матча), Александр Яремчук (39), Семен Кошелев (48), Даррен Диц (60). За команду хозяев отличились Александр Жаровский (32), Ярослав Цулыгин (42).

«СЮ» после 11 игр с 13 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в понедельник – 5 октября. Команда схлестнется в столице Москве с «ЦСКА».

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