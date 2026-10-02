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НовостиОбщество2 октября 2026 15:57

Снегопад на трассе М-5 в Башкирии: ограничено движение еще на одном участке

В Башкирии на трассе М-5 из-за снегопада расширили ограничения движения
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Башкирии из-за снега расширили ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовых машин на трассе М-5 «Урал». Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Сначала ограничение ввели сегодня с 17:00 на участке с 1548-го по 1799-й километр – от границы республики до Челябинска. С 19:30 запрет распространили и на участок с 1480-го по 1548-й километр – от Уфы до Иглинского района.

Причина – снегопад и скользкая дорога. Ограничения будут действовать до окончания неблагоприятных метеорологических явлений.

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