Снегопад на трассе М-5 в Башкирии: ограничено движение еще на одном участке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Башкирии из-за снега расширили ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовых машин на трассе М-5 «Урал». Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Сначала ограничение ввели сегодня с 17:00 на участке с 1548-го по 1799-й километр – от границы республики до Челябинска. С 19:30 запрет распространили и на участок с 1480-го по 1548-й километр – от Уфы до Иглинского района.

Причина – снегопад и скользкая дорога. Ограничения будут действовать до окончания неблагоприятных метеорологических явлений.

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