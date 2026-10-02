Количество ДТП с участием детей в Башкирии сократилось на 22%: чиновники рассказали, как ситуация может стать еще лучше

Фото: Рустем АХУНОВ.

В Башкирии на круглом столе обсудили о ДТП, в которых пострадавшими становятся дети. Об этом рассказали в Общественной палате республики.

Данные за первые восемь месяцев текущего года представил старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции региона Линар Зиннуров. По его словам, число аварий с участием детей снизилось на 22,3%, однако ситуация все равно остается критической.

Большинство травм дети получают по собственной неосторожности: они садятся за руль, не имея водительского удостоверения. Отдельно участники разобрали трагедию в Чишминском районе, где погиб 14-летний подросток на питбайке, который ему подарили родители.

За восемь месяцев инспекторы составили более 1600 административных материалов, из них 1349 – за управление транспортом несовершеннолетними. У 125 подростков выявили признаки алкогольного опьянения. Все задержанные транспортные средства эвакуировали на штрафстоянку. Участники круглого стола пришли к выводу, что питбайки нужно не только эвакуировать, но и обязательно конфисковывать.

В республике активно привлекают к уголовной ответственности родителей, которые вовлекают детей в опасные действия, например дарят им питбайки. Их судят по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до одного года и конфискация транспорта.

Зиннуров отметил, что число несчастных случаев с детьми резко сократилось благодаря ежедневной работе всех служб, отделов пропаганды Госавтоинспекции, школ и семей. По его мнению, все начинается с семьи, поэтому родители должны осознавать ответственность за свои действия.

Еще на круглом столе предложили ограничить продажу топлива лицам младше 18 лет. Инициативу уже поддержали АЗС «Лукойл-Уралнефтепродукт» и группа компаний «Ирбис».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.