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НовостиПолитика2 октября 2026 15:18

Скандал вокруг Мавлиева: Верховный Суд Башкирии удовлетворил иск экс-мэра Уфы к Горсовету

ВС Башкирии по иску Мавлиева отменил постановление Горсовета Уфы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ.

Верховный суд Башкирии удовлетворил иск бывшего руководителя администрации Уфы Ратмира Мавлиева к Горсовету. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Суд признал недействительным постановление Горсовета от 4 августа. В нем депутаты официально истолковали устав города и определили статус главы администрации: они указали, что эта должность не относится к выборным должностям местного самоуправления. Решение отменили, потому что, как решили ВС республики, у Горсовета Уфы нет полномочий давать официальное толкование устава.

Вопрос о статусе должности поднял сам Мавлиев. Его обвиняют в коррупционных преступлениях, но он настаивал, что занимал выборную должность. По его словам, поэтому следователь СК не имел права возбуждать против него дело. Такие полномочия, как уверял экс-мэр, есть только у руководителя следственного управления по Башкирии.

Горсовет Уфы бывшего руководителя мэрии не поддерживает и придерживался другой позиции: главу администрации не выбирают, а назначают депутаты по итогам конкурсного отбора.

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