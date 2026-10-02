Боец СВО из Башкирии оформил половину квартиры на замужнюю женщину. После его гибели матери мужчины пришлось обратиться к прокурорам

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Башкирии защитили права матери погибшего участника специальной военной операции. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство провело проверку после обращения женщины из Белорецкого района. В декабре 2024 года ее сын купил квартиру в селе Железнодорожный, но половину жилья оформили на знакомую. Выяснилось, что у женщины не было реальной возможности купить недвижимость. Кроме того, с военнослужащим она в браке не состояла, совместного хозяйства и детей у них не было.

– Кроме того, на момент регистрации сделки последняя была замужем за другим мужчиной, – сообщает прокуратура.

В июне прошлого года военнослужащего признали погибшим при выполнении боевой задачи. Надзорное ведомство обратилось в суд и попросило признать договор купли-продажи недействительным, прекратить право собственности знакомой, истребовать квартиру из незаконного владения и признать право собственности за погибшим. Инстанция полностью удовлетворила эти требования.

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